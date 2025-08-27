Animation enfant Les 5 sens au Parc Salengro Esplanade du Palais ducal Nevers

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Début : 2025-08-27 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-27

Nouveauté 2025 !

Active tes super-sens et explore le Parc Salengro autrement. Tu pourras sentir, toucher, écouter, observer et peut être même gouter. Curiosité, imagination et courage seront nécessaire pour cette belle aventure.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). L’accompagnant doit payer sa place.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les mercredis 23 avril, 30 juillet et 27 août à 10h30.

Durée 1h30. Max 15 enfants / 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme. Billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure. .

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

