Animation enfant Saint-Romain-Lachalm

Animation enfant Saint-Romain-Lachalm samedi 4 avril 2026.

Animation enfant

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

animation proposée par le comité des fêtes
  .

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

entertainment offered by the comité des fêtes

L’événement Animation enfant Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme