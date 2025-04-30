Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge Esplanade du Palais Ducal Nevers

Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge Esplanade du Palais Ducal Nevers mercredi 20 août 2025.

Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 10:30:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-08-20 2025-10-29

Nouveauté 2025 !

Animation enfant Entre Faïence et du Moyen Âge à NEVERS.

Plongez dans un voyage unique à travers le temps, au carrefour de l’art et de l’histoire ! Cette animation, spécialement conçue pour les jeunes de 6 à 12 ans, les invite à découvrir deux trésors emblématiques de Nevers la faïence et la majestueuse Porte du Croux, vestige du Moyen Âge. Cette activité mêle exploration, créativité et apprentissage.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). . L’accompagnant doit payer sa place.

Rendez-vous à 10h30, sur l’esplanade du Palais ducal les mercredis 30 avril, 23 juillet, 20 août et 29 octobre à 10h30.

Durée 1h30. Max 15 enfants / 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant / 3€ accompagnant.

Réservation et billetterie obligatoire à l’Office de Tourisme. Billetterie en ligne https://www.nevers-tourisme.com/boutique-et-billetterie/

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure. .

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge

German : Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation enfant Entre Faïence et Moyen Âge Nevers a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Nevers