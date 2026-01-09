Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 11:30:00

2026-02-17

En cette saison, les premières neiges peuvent tomber et révéler les traces laissées par les animaux qui arpentent les montagnes. Deviens un naturaliste incollable en apprenant à reconnaître ces empreintes !

Animation en salle proposée et animée par la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

– A partir de 5 ans.

– Réservation conseillée.

– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

– Durée environ 1h. .

English :

At this time of year, the first snows can fall, revealing the tracks left by the animals that roam the mountains. Become an in-the-know naturalist by learning to recognize these footprints!

Indoor activity organized by the Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

