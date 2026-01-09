Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous mardi 24 février 2026.
Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées
ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 10:30:00
fin : 2026-02-24 11:30:00
Date(s) :
2026-02-24
En cette saison, les premières neiges peuvent tomber et révéler les traces laissées par les animaux qui arpentent les montagnes. Deviens un naturaliste incollable en apprenant à reconnaître ces empreintes !
Animation en salle proposée et animée par la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.
– A partir de 5 ans.
– Réservation conseillée.
– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
– Durée environ 1h. .
ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
English :
At this time of year, the first snows can fall, revealing the tracks left by the animals that roam the mountains. Become an in-the-know naturalist by learning to recognize these footprints!
Indoor activity organized by the Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.
