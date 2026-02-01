Animation enfants Carnaval des jeux ! Montenach

Animation enfants Carnaval des jeux !

3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Viens tester ton esprit joueur lors d’une après-midi pleine de rires, de stratégie et de bonne humeur ! Des jeux accessibles à tous pour comprendre la vie de nos amis à plumes, poils, écailles et moustaches. Fous rires garantis !

Pour les enfants de 6 à 11 ansEnfants

3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

English :

Come and test your playful spirit during an afternoon full of laughter, strategy and good humor! Games accessible to all, to help you understand the lives of our feathered, furry, scaly and moustachioed friends. Laughter guaranteed!

For children aged 6 to 11

