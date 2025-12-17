Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun

Animation enfants C’est l’heure de l’histoire

Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir

Le mercredi matin c’est l’heure de l’histoire ! Tous les mercredis à 11h00, du 07 janvier au 30 décembre 2026, la médiathèque propose une lecture d’histoire pour les enfants (en fonction du nombre et de l’âge des enfants présents).

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

Wednesday mornings are story time! Every Wednesday at 11:00 am, from January 07 to December 30, 2026, the media library offers a story reading for children (depending on the number and age of children present).

