Animation enfants Chasse aux oeufs à l’Éco Domaine Eco Domaine La Fontaine Pornic

Animation enfants Chasse aux oeufs à l’Éco Domaine

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs proposée par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer



Au programme

Plongez dans une aventure gourmande au cœur d’un cadre naturel préservé ! Cet après-midi est placé sous le signe de la découverte et de la convivialité

La quête chocolatée une chasse au trésor ludique pour les petits aventuriers au sein du domaine.

Le prestige local parce qu’on ne plaisante pas avec la gourmandise à Pornic, chaque enfant repartira avec un sachet de chocolats de l’emblématique Maison Gavet

La pause goûter après l’effort, le réconfort ! Notre bar vous accueille avec des crêpes maison et des gourmandises pour prolonger ce moment en famille. .

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

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English :

Egg hunt at Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea

L’événement Animation enfants Chasse aux oeufs à l’Éco Domaine Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic