[Animation enfants] Concours d’écriture d’Halloween Dieppe

Office de Tourisme Dieppe-Normandie Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-20

À vos plumes, petits monstres ! Qui écrira l’histoire la plus effrayante de la région dieppoise ?

L’Office de Tourisme invite les enfants à participer au concours d’écriture Une histoire qui fait trembler .

Le défi inventer une courte histoire d’Halloween (environ 100 mots), en y glissant une touche de Dieppe ou d’une commune des alentours un lieu, un personnage, une légende ou un détail familier.

Quelques idées pour inspirer les apprentis conteurs

Un étrange chat noir qui rôde autour du château de Dieppe

Un balai ensorcelé qui traverse la place du marché

Une drôle de fête d’Halloween dans leur école ou leur quartier

Une citrouille qui s’égare sur les falaises de Pourville

Un fantôme malicieux aperçu au Château d’Arques-la-Bataille

Le concours est ouvert aux enfants de 7 à 11 ans, répartis en deux catégories d’âge (7–9 ans et 9–11 ans).

Deux gagnants par catégorie seront récompensés, ainsi qu’un “coup de cœur du jury” toutes catégories confondues.

Le représentant légal du participant devra indiquer au dos de son texte Nom et prénom de l’enfant, Date de naissance, Adresse postale, Coordonnées téléphoniques et e-mail du représentant légal, Mention manuscrite J’accepte le règlement et signature.

Les textes sont à déposer à l’Office de Tourisme aux horaires d’ouverture (du lundi au samedi de 9h–13h 14h–17h) ou dans la boîte aux lettres, près du pont Jehan Ango.

De nombreux lots sont à gagner des goodies de l’Office (poster à colorier, stylo 4 couleurs, crayons de couleurs…) et des entrées pour des sites de loisirs locaux (Estran Cité de la Mer, bowling, Arb’aventures…).

Le règlement complet du concours dispo sur .

Office de Tourisme Dieppe-Normandie Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

