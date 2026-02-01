Animation enfants Costauds ces oiseaux !

3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 09:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Le froid s’éloigne et le printemps arrive ! Après avoir bravé l’hiver, les oiseaux reprennent maintenant leurs petites habitudes. Viens t’émerveiller dans la nature qui se réveille et pars à la découverte de nos amis à plumes !

Au programme un soupçon de jeux, un zest de bricolage (nids) et beaucoup de bonne humeur…

Enfants de 6 à 11 ans

35

3 chemin d'Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est

English :

The cold is fading and spring is on its way! After braving the winter, the birds are back to their normal routines. Come and marvel at nature’s awakening and discover our feathered friends!

On the program: a dash of games, a zest of DIY (nests) and lots of fun…

Children aged 6 to 11

L’événement Animation enfants Costauds ces oiseaux ! Montenach a été mis à jour le 2026-02-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME