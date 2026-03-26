Animation enfants Just Dance Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault

Animation enfants Just Dance

Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Remettez vos baskets et préparez vos meilleurs pas de danse !

Après le succès de la première édition, la médiathèque Alexandre Breffort vous donne à nouveau rendez-vous pour une matinée rythmée, le samedi 11 avril, de 10h à 12h.

Que vous soyez un danseur expérimenté ou un débutant motivé, un enfant ou un adulte, cet événement est fait pour vous. Au programme amusement, énergie et complicité à partager en famille ou entre amis ! Des fous rires garantis pour une matinée inoubliable !

Animation gratuite, dès 7 ans.

Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr .

Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

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English : Animation enfants Just Dance

L’événement Animation enfants Just Dance Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers