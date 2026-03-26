Animation enfants Just Dance Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault
Animation enfants Just Dance Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault samedi 11 avril 2026.
Animation enfants Just Dance
Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Remettez vos baskets et préparez vos meilleurs pas de danse !
Après le succès de la première édition, la médiathèque Alexandre Breffort vous donne à nouveau rendez-vous pour une matinée rythmée, le samedi 11 avril, de 10h à 12h.
Que vous soyez un danseur expérimenté ou un débutant motivé, un enfant ou un adulte, cet événement est fait pour vous. Au programme amusement, énergie et complicité à partager en famille ou entre amis ! Des fous rires garantis pour une matinée inoubliable !
Animation gratuite, dès 7 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr .
Médiathèque Alexandre Breffort Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr
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English : Animation enfants Just Dance
L’événement Animation enfants Just Dance Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers
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