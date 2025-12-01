Animation enfants Le Mystère de Noël Vald’Yerre

Animation enfants Le Mystère de Noël Vald’Yerre mercredi 10 décembre 2025.

Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:30:00

2025-12-10

Grand Châteaudun Tourisme organise une visite contée spécialement imaginées pour les enfants de 4 à 10 ans autour de Noël “Le Mystère de Noël”. C’est l’occasion pour les familles de plonger dans l’ambiance des fêtes à travers une promenade ponctuée d’énigmes, de petits défis et d’un conte original
La réservation est obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5  .

Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

Grand Châteaudun Tourisme is organizing a Christmas-themed tour for children aged 4 to 10: ?Le Mystère de Noël? It’s an opportunity for families to immerse themselves in the festive atmosphere through a walk punctuated by riddles, little challenges and an original tale

