Animation enfants Le Mystère de Noël Vald’Yerre

Grand Châteaudun Tourisme organise une visite contée spécialement imaginées pour les enfants de 4 à 10 ans autour de Noël “Le Mystère de Noël”. C’est l’occasion pour les familles de plonger dans l’ambiance des fêtes à travers une promenade ponctuée d’énigmes, de petits défis et d’un conte original

La réservation est obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 5 .

Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

Grand Châteaudun Tourisme is organizing a Christmas-themed tour for children aged 4 to 10: ?Le Mystère de Noël? It’s an opportunity for families to immerse themselves in the festive atmosphere through a walk punctuated by riddles, little challenges and an original tale

