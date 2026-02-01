Animation enfants Les mains vertes ! Montenach

Animation enfants Les mains vertes !

3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 09:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-26

Le printemps arrive bientôt ! Alors, enfile tes bottes, plonge les mains dans la terre et prépare le jardin pour accueillir plantes et petites bêtes.

Une journée d’aventures, de découvertes et de plaisir au grand air n’attend que toi !

35 .

3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

English :

Spring is just around the corner! So get your boots on, get your hands in the soil and get the garden ready to welcome plants and little creatures.

A day of adventure, discovery and outdoor fun is waiting for you!

Children aged 6 to 11

