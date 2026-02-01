Animation enfants Matou des forêts Montenach
Animation enfants Matou des forêts Montenach mercredi 18 février 2026.
Animation enfants Matou des forêts
3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Discret, rapide et agile, il se faufile derrière les buissons, grimpe aux arbres et saute de rocher en rocher…
Viens découvrir le chat sauvage, un félin méconnu de nos forêts, à travers des jeux et des balades sur son propre territoire !
Enfants de 6 à 11 ansEnfants
12 .
3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discreet, quick and agile, it slips behind bushes, climbs trees and leaps from rock to rock…
Come and discover the wildcat, a little-known feline of our forests, through games and walks on its own territory!
Children aged 6 to 11
L’événement Animation enfants Matou des forêts Montenach a été mis à jour le 2026-02-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME