Animation enfants Matou des forêts Montenach

Animation enfants Matou des forêts

3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Discret, rapide et agile, il se faufile derrière les buissons, grimpe aux arbres et saute de rocher en rocher…

Viens découvrir le chat sauvage, un félin méconnu de nos forêts, à travers des jeux et des balades sur son propre territoire !

Enfants de 6 à 11 ansEnfants

3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

English :

Discreet, quick and agile, it slips behind bushes, climbs trees and leaps from rock to rock…

Come and discover the wildcat, a little-known feline of our forests, through games and walks on its own territory!

Children aged 6 to 11

