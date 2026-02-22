Animation enfants pour Pâques Brou

Animation enfants pour Pâques

Bureau d’Information Touristique de Brou Brou Eure-et-Loir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Animations pour enfants ateliers DIY et chasse au trésor. Suivez un ancien élève d’Unverre qui part sur les traces des œufs de Pâques à travers un parcours ludique et plein de surprises.

Bureau d’Information Touristique de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

English :

Activities for children: DIY workshops and treasure hunt. Follow a former Unverre pupil as he tracks down Easter eggs on a fun trail full of surprises.

