Animation enfants Pyro-Brico Montenach
Animation enfants Pyro-Brico Montenach lundi 16 février 2026.
Animation enfants Pyro-Brico
3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 17:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Un atelier créatif où l’art du bricolage se mêle à la magie de la pyrogravure !
Transforme le bois comme tu le souhaites, laisse parler ton imagination, et repars avec une création unique… réalisée de tes propres mains !
Enfants de 6 à 11 ansEnfants
20 .
3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A creative workshop where the art of DIY meets the magic of pyrography!
Transform wood as you wish, let your imagination run wild, and leave with a unique creation… made with your own hands!
Children aged 6 to 11
L’événement Animation enfants Pyro-Brico Montenach a été mis à jour le 2026-02-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME