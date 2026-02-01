Animation enfants Pyro-Brico Montenach

Animation enfants Pyro-Brico

3 chemin d'Evendorff Montenach Moselle

Lundi 2026-02-16 14:00:00

2026-02-16 17:00:00

2026-02-16

Un atelier créatif où l’art du bricolage se mêle à la magie de la pyrogravure !

Transforme le bois comme tu le souhaites, laisse parler ton imagination, et repars avec une création unique… réalisée de tes propres mains !

Enfants de 6 à 11 ansEnfants

3 chemin d'Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

A creative workshop where the art of DIY meets the magic of pyrography!

Transform wood as you wish, let your imagination run wild, and leave with a unique creation… made with your own hands!

Children aged 6 to 11

