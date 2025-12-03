Animation enfants Raconte-moi une histoire… Châteaudun

Le mercredi matin c’est l’heure de l’histoire ! Tous les mercredis à 11h00, du 08 janvier au 31 décembre 2025, la médiathèque propose une lecture d’histoire pour les enfants (en fonction du nombre et de l’âge des enfants présents).

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

English :

Wednesday mornings are story time! Every Wednesday at 11:00 am, from January 08 to December 31, 2025, the media library offers a story reading for children (depending on the number and age of children present).

German :

Am Mittwochmorgen ist Geschichtenzeit! Jeden Mittwoch um 11.00 Uhr, vom 08. Januar bis zum 31. Dezember 2025, bietet die Mediathek eine Geschichtenlesung für Kinder an (je nach Anzahl und Alter der anwesenden Kinder).

Italiano :

Il mercoledì mattina è tempo di storie! Ogni mercoledì alle 11, dall’8 gennaio al 31 dicembre 2025, la mediateca leggerà una storia ai bambini (a seconda del numero e dell’età dei bambini presenti).

Espanol :

¡Los miércoles por la mañana es la hora de los cuentos! Todos los miércoles a las 11 h, del 8 de enero al 31 de diciembre de 2025, la mediateca leerá un cuento a los niños (en función del número y la edad de los niños presentes).

