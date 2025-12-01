Animation enfants Suivre à la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Animation enfants Suivre à la trace… Parc national des Pyrénées

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 11:30:00

Date(s) :

2025-12-23

En cette saison, les premières neiges peuvent tomber et révéler lestraces laissées par les animaux qui arpentent les montagnes. Deviens un naturaliste incollable en apprenant à reconnaître ces empreintes !

Animation en salle proposée et animée par la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

– A partir de 5 ans.

– Réservation conseillée.

– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

– Durée environ 1h. .

English :

At this time of year, the first snows can fall, revealing the tracks left by the animals that roam the mountains. Become an in-the-know naturalist by learning to recognize these footprints!

Indoor activity organized by the Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

German :

In dieser Jahreszeit kann der erste Schnee fallen und die Spuren der Tiere, die durch die Berge streifen, sichtbar machen. Werde zum Naturforscher, indem du lernst, diese Spuren zu erkennen!

Die Veranstaltung wird vom Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous angeboten und durchgeführt.

Italiano :

In questo periodo dell’anno, la prima neve può cadere, rivelando le tracce lasciate dagli animali che vagano per le montagne. Diventate esperti naturalisti imparando a riconoscere queste impronte!

Attività indoor organizzata dalla Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

Espanol :

En esta época del año pueden caer las primeras nieves, que dejan al descubierto las huellas dejadas por los animales que recorren las montañas. ¡Conviértete en un experto naturalista aprendiendo a reconocer estas huellas!

Una actividad de interior organizada por la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

