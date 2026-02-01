Animation enfants Un hôtel pour les mini-super-héros ! Montenach
3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Enfile ta cape et deviens le protecteur des insectes et autres petites bêtes !
Construis-leur un refuge aussi solide que pratique, et découvre leur rôle incroyable polliniser, réguler les populations des autre animaux et veiller à l’équilibre de la nature.
Seras-tu prêt à relever le défi ?
3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49
English :
Put on your cape and become the protector of insects and other small creatures!
Build them a refuge as solid as it is practical, and discover their incredible role: pollinating, regulating the populations of other animals and ensuring the balance of nature.
Are you up to the challenge?
Children aged 6 to 11
