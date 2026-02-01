Animation enfants Un hôtel pour les mini-super-héros !

3 chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Enfile ta cape et deviens le protecteur des insectes et autres petites bêtes !

Construis-leur un refuge aussi solide que pratique, et découvre leur rôle incroyable polliniser, réguler les populations des autre animaux et veiller à l’équilibre de la nature.

Seras-tu prêt à relever le défi ?

Enfants de 6 à 11 ansEnfants

12 .

3 chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your cape and become the protector of insects and other small creatures!

Build them a refuge as solid as it is practical, and discover their incredible role: pollinating, regulating the populations of other animals and ensuring the balance of nature.

Are you up to the challenge?

Children aged 6 to 11

L’événement Animation enfants Un hôtel pour les mini-super-héros ! Montenach a été mis à jour le 2026-02-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME