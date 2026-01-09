Animation enfants Vaches et brebis, qui sont-elles ? Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Animation enfants Vaches et brebis, qui sont-elles ? Parc national des Pyrénées

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:30:00

fin : 2026-02-13 11:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Le parc national des Pyrénées est le plus pastoral de France.

Si nous sommes habitués à voir des vaches et des brebis dans les montagnes, les connaissons-nous vraiment ?

Quelles sont leurs particularités ? Leurs comportements ? Quels soins les éleveurs et bergers doivent-ils leur apporter ?

Dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme, apprenez-en plus sur ces animaux domestiques !

Animation en salle proposée et animée par la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

– A partir de 6 ans.

– Réservation conseillée.

– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

– Durée environ 1h. .

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

The Pyrenees National Park is France’s most pastoral park.

We’re used to seeing cows and sheep in the mountains, but do we really know them?

What are their characteristics? How do they behave? What care do breeders and shepherds need to give them?

As part of the International Year of Pastoralism, learn more about these domestic animals!

An indoor activity organized by the Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

