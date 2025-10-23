Animation enfants Yéti, Dahut & compagnie… ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Un article de journal, des scientifiques et des habitants… comment délayer le vrai du faux ?

Animation en salle, à la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

– A partir de 8 ans.

– Réservation conseillée.

– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

– Durée environ 1h. .

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

A newspaper article, scientists and local residents… how do you separate the real from the fake?

Indoor animation at the Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous.

German :

Ein Zeitungsartikel, Wissenschaftler und Einwohner wie kann man das Wahre vom Falschen trennen?

Animation im Saal, im Haus des Nationalparks der Pyrenäen in Arrens-Marsous.

Italiano :

Un articolo di giornale, scienziati e residenti locali… come distinguere il vero dal falso?

Attività indoor alla Maison du Parc national des Pyrénées di Arrens-Marsous.

Espanol :

Un artículo de periódico, científicos y residentes locales… ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso?

Actividad de interior en la Maison du Parc national des Pyrénées en Arrens-Marsous.

