Animation enfants Yéti, Dahut & compagnie… ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d'Azun Arrens-Marsous
Gratuit
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30 11:30:00
2025-10-30
Un article de journal, des scientifiques et des habitants… comment délayer le vrai du faux ?
Animation en salle, à la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.
– A partir de 8 ans.
– Réservation conseillée.
– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
– Durée environ 1h. .
ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
English :
A newspaper article, scientists and local residents… how do you separate the real from the fake?
Indoor animation at the Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous.
German :
Ein Zeitungsartikel, Wissenschaftler und Einwohner wie kann man das Wahre vom Falschen trennen?
Animation im Saal, im Haus des Nationalparks der Pyrenäen in Arrens-Marsous.
Italiano :
Un articolo di giornale, scienziati e residenti locali… come distinguere il vero dal falso?
Attività indoor alla Maison du Parc national des Pyrénées di Arrens-Marsous.
Espanol :
Un artículo de periódico, científicos y residentes locales… ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso?
Actividad de interior en la Maison du Parc national des Pyrénées en Arrens-Marsous.
