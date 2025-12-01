Animation enfants Yéti, Dahut & compagnie… ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Animation enfants Yéti, Dahut & compagnie…

ARRENS-MARSOUS 1 Place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:30:00

fin : 2025-12-26 11:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Il se passe des choses étranges dans le Val d’Azun, témoignages des habitants, journaux et preuves scientifiques sont autant d’éléments à utiliser pour comprendre une histoire…

Animation en salle proposée et animée par la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

– A partir de 8 ans.

– Réservation conseillée.

– Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

– Durée environ 1h. .

English :

Strange things are happening in the Val d?Azun. Testimonies from inhabitants, newspapers and scientific evidence are all elements that can be used to understand a story?

An indoor activity organized by the Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

German :

Im Val d’Azun geschehen seltsame Dinge. Zeugenaussagen von Einwohnern, Zeitungen und wissenschaftliche Beweise sind allesamt Elemente, die man verwenden kann, um eine Geschichte zu verstehen

Die Animation wird vom Maison du Parc national des Pyrénées in Arrens-Marsous angeboten und durchgeführt.

Italiano :

Strani fatti accadono in Val d’Azun e le testimonianze degli abitanti del luogo, i giornali e le prove scientifiche ci aiutano a capire la storia?

Un’attività indoor organizzata dalla Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

Espanol :

En el Valle de Azun ocurren cosas extrañas, y los testimonios de los habitantes, los periódicos y las pruebas científicas nos ayudan a comprender la historia..

Una actividad de interior organizada por la Maison du Parc national des Pyrénées d’Arrens-Marsous.

