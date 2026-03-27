Animation (En)jeux forestiers avec Pierre Vacher de Fibois Carnuta Jupilles

Animation (En)jeux forestiers avec Pierre Vacher de Fibois

Carnuta 2 rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Animation (En)jeux forestiers avec Pierre Vacher de Fibois

Participez à une animation ludique autour d’une maquette de forêt pour explorer les enjeux de la gestion forestière. Expérimentez des jeux collaboratifs jouez aux forestiers en marquant les arbres à couper, tracer un chemin en forêt en respectant tous les usages et les usagers, suivez l’évolution d’une parcelle au fil des années… Une façon originale d’appréhender les défis qui animent nos forêts !

Tout public. Compris dans le billet d’entrée. .

Carnuta 2 rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

(En)jeux forestiers with Pierre Vacher from Fibois

L’événement Animation (En)jeux forestiers avec Pierre Vacher de Fibois Jupilles a été mis à jour le 2026-03-27 par LA FLECHE