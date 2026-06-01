Animation « En’Quête d’Empreintes » – Mercredi Naturama du 3 juin 2026, Centre d’Initiation à la Nature (Naturama), Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Animation « En’Quête d’Empreintes » – Mercredi Naturama du 3 juin 2026 Mercredi 3 juin, 14h00 Centre d’Initiation à la Nature (Naturama) Rhône

Sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des animaux qui peuple la forêt !

Grâce aux traces et indices que vous observerez, vous apprendrez à devenir un expert de la Faune Sauvage !

Les « Mercredis Naturama » sont organisés par l’Association Naturama chaque 1er mercredi du mois, au Centre d’Initiation Nature de Saint Cyr sur le Rhône.

L’occasion pour petits et grands de découvrir, apprendre et s’amuser tout en prenant un bon bol d’air !

Centre d’Initiation à la Nature (Naturama) SAINT CYR SUR LE RHONE Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/naturama/evenements/en-quete-d-empreintes-mercredi-naturama-du-03-06-2026 »}]

Partez à la découverte des animaux qui peuple la forêt ! Grâce aux traces et indices que vous observerez, vous apprendrez à devenir un expert de la Faune Sauvage ! Nature Faune

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