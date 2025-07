Animation Escale des ponts les 2 sociétés de Chasse Auchay-sur-Vendée

Animation Escale des ponts les 2 sociétés de Chasse Auchay-sur-Vendée dimanche 10 août 2025.

Animation Escale des ponts les 2 sociétés de Chasse

Escale des pont -Pont Eiffel Auchay-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 16:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Animations et dégustations

L’escale des Ponts (site du pont Eiffel), à Auchay-sur-Vendée, s’anime cet été et vous propose des animations estivales proposées par les associations communales chaque dimanche de juillet et août de 10 heures à 16 heures.

Les deux sociétés de chasse proposent une journée autour d’un apéro et repas melon et charcuteries. .

Escale des pont -Pont Eiffel Auchay-sur-Vendée 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 82 03

English :

Entertainment and tastings

German :

Animationen und Verkostungen

Italiano :

Intrattenimento e degustazioni

Espanol :

Entretenimiento y degustaciones

L’événement Animation Escale des ponts les 2 sociétés de Chasse Auchay-sur-Vendée a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin