Animation Esnandes en fête Esnandes

Parvis de l’église Esnandes Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Esnandes en fête Une journée de convivialité et de partage à ne pas manquer !

Parvis de l’église Esnandes 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Esnandes en fête

Esnandes en fête: A day of conviviality and sharing not to be missed!

German : Veranstaltung Esnandes en fête

Esnandes en fête: Ein Tag der Geselligkeit und des Teilens, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Esnandes en fête: una giornata di divertimento e condivisione da non perdere!

Espanol : Evento Esnandes en fête

Esnandes en fête: ¡una jornada de diversión y convivencia que no se puede perder!

