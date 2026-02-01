Animation espace cirque, Esplanade Esplanade des Œufs Cauterets
Animation espace cirque, Esplanade Esplanade des Œufs Cauterets jeudi 12 février 2026.
Animation espace cirque, Esplanade
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-12 19:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Viens découvrir les arts du cirque, à ton tour de jongler, faire du diabolo de marcher sur un fil ou sur une boule.
Sur l’esplanade des œufs
Gratuit, sans inscription et tout public .
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the circus arts. It’s your turn to juggle, play diabolo, walk on a wire or on a ball.
On the ?ufs esplanade
L’événement Animation espace cirque, Esplanade Cauterets a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de Cauterets|CDT65