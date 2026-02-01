Animation espace cirque, Esplanade

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Viens découvrir les arts du cirque, à ton tour de jongler, faire du diabolo de marcher sur un fil ou sur une boule.

Sur l’esplanade des œufs

Gratuit, sans inscription et tout public .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the circus arts. It’s your turn to juggle, play diabolo, walk on a wire or on a ball.

On the ?ufs esplanade

L’événement Animation espace cirque, Esplanade Cauterets a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de Cauterets|CDT65