Animation et cinéma – Brains, Espace des Primevères, Brains

Informations pratiques

Animation et cinéma – Brains Vendredi 3 juillet, 19h00 Espace des Primevères Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:30:00+02:00

Le Conseil Municipal des Enfants de Brains vous donne rendez-vous pour la deuxième édition de son cinéma en plein air.

Dès 19 h, profitez d’une soirée conviviale avec des jeux en bois, une buvette et des food-trucks, avant la projection du film Tous en scène à la tombée de la nuit.

N’oubliez pas votre chaise et votre petite laine pour profiter pleinement de cette soirée estivale en plein air !

Lien de l’événement https://www.mairie-brains.fr/fr/nw/80394/2547651/cinema-de-plein-air-4

Espace des Primevères rue des Primevères, Brains Brains 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-brains.fr/fr/ev/80433/1691081/cinema-de-plein-air »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 2 40 65 51 30 »}] [{« link »: « https://www.mairie-brains.fr/fr/nw/80394/2547651/cinema-de-plein-air-4 »}]

Deuxième édition du cinéma de plein air! nantes nantes métropole