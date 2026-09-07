Animation et dégustation de miel, Super U de Beaucouzé, Beaucouzé

Informations pratiques

Animation et dégustation de miel Lundi 5 octobre, 09h00 Super U de Beaucouzé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T20:00:00+02:00

Rendez-vous au Super U de Beaucouzé lundi 5 octobre pour un moment de partage autour du miel !

Rencontrez un apiculteur producteur local qui vous proposera une animation et une dégustation de ses produits de la ruche.

Super U de Beaucouzé Rue du Bourg de Paille, 49070 Beaucouzé Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Profitez d’une animation et d’une dégustation de miel en présence du producteur !