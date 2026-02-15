Animation et démonstration de taille Les arbres têtards EARL Les Taillanderies Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Animation et démonstration de taille Les arbres têtards
EARL Les Taillanderies 4 Les Taillanderies Saint-Pierre-des-Échaubrognes Deux-Sèvres
Gratuit
2026-02-20
Animation et démonstration de taille, organisés par Bocage Pays Branché, avec l’intervention de Jean-Pierre Coulonnier élagueur, grimpeur. .
EARL Les Taillanderies 4 Les Taillanderies Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr
