Animation et lecture La Fère

Rue des Bigors La Fère Aisne

Début : 2025-09-10 13:30:00

fin : 2025-09-10 17:30:00

2025-09-10

Rendez-vous à la bibliothèque de La Fère pour une animation et lecture autour de Sam le Gourmignon par Juliane Bosch le samedi 10 septembre à la bibliothèque de La Fère à partir de 13h30.

Enfants et famille, réservation conseillée

La durée de l’animation est de 4 heures

Plus d’infos au 06 34 39 71 42 ou bibliotheque@ville-lafere.fr .

Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 39 71 42

