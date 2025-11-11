Animation et marché de Noël Place du château Ducey-Les Chéris

Animation et marché de Noël

Dans ce décor féérique nous vous accueillerons place du château lors du marché de Noël.

Chants de Noël par les enfants des écoles, le vendredi à 17h30 Concerts Salikorn , le samedi à 18h et Baie Music le dimanche à 18h, photos avec le Père-Noël, manège, balade en calèche.

Plus de 30 commerçants seront présents. Vente de bijoux, coffrets cadeaux de beauté, BD, onglerie, miel, paniers garnis de produits locaux.

Restauration sur place, bar à huîtres, crêpes.

Venez faire un tour !

Rendez-vous le vendredi de 17h à 21h le samedi de 10h à 20h le dimanche de 10h à 19h. .

Place du château Ducey Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 62 57 59 48 duceyfestiv@outlook.com

