Animation et marché de Noël Place du château Ducey-Les Chéris

Animation et marché de Noël
Place du château Ducey Ducey-Les Chéris Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19
fin : 2025-12-21
2025-12-19
Dans ce décor féérique nous vous accueillerons place du château lors du marché de Noël.
Chants de Noël par les enfants des écoles, le vendredi à 17h30 Concerts Salikorn , le samedi à 18h et Baie Music le dimanche à 18h, photos avec le Père-Noël, manège, balade en calèche.
Plus de 30 commerçants seront présents. Vente de bijoux, coffrets cadeaux de beauté, BD, onglerie, miel, paniers garnis de produits locaux.
Restauration sur place, bar à huîtres, crêpes.
Venez faire un tour !
Rendez-vous le vendredi de 17h à 21h le samedi de 10h à 20h le dimanche de 10h à 19h. .
Place du château Ducey Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 62 57 59 48 duceyfestiv@outlook.com
