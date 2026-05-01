Animation Étupes Fête de la Biodiversité Site des Vernes Étupes

Étupes

Animation Étupes Fête de la Biodiversité

Site des Vernes Rue des Vernes Étupes Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La ville d’Étupes vous donne rendez-vous le samedi 30 mai au Site des Vernes, de 10h à 17h, pour une journée festive et familiale entièrement dédiée à la nature et à la biodiversité.

Au programme une quinzaine de stands animés par des associations et partenaires locaux engagés, pour explorer, apprendre et s’émerveiller ensemble. Partez à la découverte des poissons et des milieux aquatiques, percez les secrets de la vie des chauves-souris, approchez un lynx ou encore promenez-vous avec une chèvre. Les plus curieux pourront participer au Rallye de la Biodiversité, tester leurs connaissances grâce à la Roue de l’Environnement ou encore assister à une démonstration de filage de la laine au rouet.

Les enfants ne seront pas en reste avec des ateliers créatifs fabrication de chauves-souris en papier, confection d’éponges écologiques Tawashi, création d’objets en carton recyclé… Sans oublier la balade en forêt erbatonne prévue à 14h, pour une immersion d’une heure et demie au cœur de la nature locale.

Une petite restauration est assurée sur place, avec deux food-trucks proposant produits locaux, burgers végé, crêpes, gaufres et boissons.

Pour venir, privilégiez la marche ou le vélo, dans l’esprit de cette journée résolument tournée vers le respect de l’environnement.

Entrée libre Plus d’infos sur www.etupes.fr .

Site des Vernes Rue des Vernes Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Animation Étupes Fête de la Biodiversité

L’événement Animation Étupes Fête de la Biodiversité Étupes a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD