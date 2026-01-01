Animation Fables des animaux Ferrières-en-Gâtinais
Animation Fables des animaux Ferrières-en-Gâtinais mercredi 21 janvier 2026.
Animation Fables des animaux
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Animation Fables des animaux
Venez participer à une animation autour des fables des animaux. Au programme une lecture de fables, un goûter philo sur l’amitié et la création d’hérissons en livres recyclés. Une animation chaleureuse pour ce début d’année ! Sur réservation . Animation à partir de 4 ans. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 91 63 bibliotheque@ferrieresengatinais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation Animal Fables
L’événement Animation Fables des animaux Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-01-06 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS