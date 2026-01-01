Animation Fables des animaux

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Venez participer à une animation autour des fables des animaux. Au programme une lecture de fables, un goûter philo sur l’amitié et la création d’hérissons en livres recyclés. Une animation chaleureuse pour ce début d’année ! Sur réservation . Animation à partir de 4 ans. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 91 63 bibliotheque@ferrieresengatinais.fr

