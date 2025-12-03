Animation fabrication décoration de Noel à l’Ecomusée Montmorillon

Animation fabrication décoration de Noel à l’Ecomusée

2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

A l’approche de Noël, l’Écomusée propose aux enfants de 5 à 14 ans, un après midi pour fabriquer tes décorations de Noël. Quel plaisir de se mettre dans l’ambiance de Noël en préparant ce que tu pourras accrocher dans ton sapin. Un petit goûter partagé sera offert avant de partir. Attention nombre de places limitées, pense à réserver avant le 28 novembre .

2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32

