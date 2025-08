Animation Faites vos jeux (6-12 ans) Dinan

Animation Faites vos jeux (6-12 ans)

Château de Dinan Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-28 14:30:00

fin : 2025-08-28 15:30:00

Qui n’a jamais rêvé, enfant, d’inventer et de jouer à un jeu venu tout droit du Moyen Âge ?

Au Château de Dinan, c’est possible ! Les enfants participent à un atelier ludique et créatif avec notre médiatrice ils imagineront, fabriqueront et repartiront avec leur propre jeu médiéval !

Sur réservation par téléphone ou par mail

Animation comprise dans le prix d’entrée .

Château de Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 45 20

