animation familiale, bibliothèque municipale Yvonne Oddon, Châtillon-en-Diois

animation familiale Mardi 17 février, 14h00 bibliothèque municipale Yvonne Oddon Drôme

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00

Nous vous proposons de jouer avec les mots, d’explorer des nouvelles, de choisir des livres et aussi d’écrire, et de fabriquer un petit objet.

Adultes et enfants (à partir de 7ans et accompagnés d’un adulte) peuvent jouer ensemble.

bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dis-moi Dix mots