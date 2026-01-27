Animation familiale Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois

Animation familiale

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Jeux pour adultes et enfants accompagnés d’adultes, autour de 10 mots d’un monde à venir . Mots croisés, énigmes, nouvelles, écriture … et découverte de livres sur ce thème.

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

Games for adults and children accompanied by adults, around 10 words of a world to come . Crosswords, riddles, short stories, writing… and discovery of books on this theme.

