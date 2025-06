ANIMATION FAMILIALE CLUEDO® GÉANT – Musée archéologique Jublains 20 juillet 2025 14:00

ANIMATION FAMILIALE CLUEDO® GÉANT Musée archéologique 13 rue de la Libération Jublains Mayenne

En collaboration avec la compagnie de théâtre Je Voudrais Que Rêver , le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vous propose une immersion dans l’histoire en menant l’enquête au cœur de la cité de Jublains !

Laissez-vous prendre au jeu une tentative de meurtre a eu lieu dans la cité de Jublains, il faut rechercher le coupable !

Observez les lieux, écoutez les témoins pour trouver des indices ! Explorez le cœur de la cité et les vestiges romains, tels que le théâtre, le temple et les thermes pour résoudre cette énigme !

Cette visite-enquête sera l’occasion de découvrir la richesse patrimoniale de Jublains tout en s’amusant.

Rdv Musée Archéologique Départemental de Jublains

Réservation indispensable, places limitées .

Musée archéologique 13 rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

In collaboration with the theater company « Je Voudrais Que Rêver », the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne invites you to immerse yourself in history by investigating the heart of the town of Jublains!

German :

In Zusammenarbeit mit der Theatergruppe « Je Voudrais Que Rêver » lädt Sie das Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne dazu ein, in die Geschichte einzutauchen und im Herzen der Stadt Jublains Ermittlungen anzustellen!

Italiano :

In collaborazione con la compagnia teatrale « Je Voudrais Que Rêver », il Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vi invita a immergervi nella storia indagando nel cuore della città di Jublains!

Espanol :

En colaboración con la compañía de teatro « Je Voudrais Que Rêver », el Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne le invita a sumergirse en la historia investigando el corazón de la ciudad de Jublains

