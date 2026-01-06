Animation familiale Gardiens du littoral Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation familiale Gardiens du littoral

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-07-10 2026-07-24

La plage est un milieu naturel à préserver. Comprenons sa fragilité et devenons des gardiens du littoral. Participez à une sensibilisation sur ce milieu et contribuez à sa protection. Diplôme à la clef.

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The beach is a natural environment to be preserved. Let’s understand its fragility and become coastal guardians. Help raise awareness of this environment and contribute to its protection. Diploma at stake.

L’événement Animation familiale Gardiens du littoral Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-06 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime