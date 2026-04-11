Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers CAVL Agora Bourganeuf
Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers CAVL Agora Bourganeuf samedi 25 avril 2026.
Bourganeuf
Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers
CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Dans la cadre de sa programmation d’automne, Agora vous propose un atelier de tricot solidaire.
Gratuit .
CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
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English : Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers
L’événement Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest
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