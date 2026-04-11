Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers CAVL Agora Bourganeuf

Bourganeuf

Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers

CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans la cadre de sa programmation d’automne, Agora vous propose un atelier de tricot solidaire.

Gratuit .

CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

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English : Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers

L’événement Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest