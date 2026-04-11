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Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers CAVL Agora Bourganeuf

Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers CAVL Agora Bourganeuf

Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers CAVL Agora Bourganeuf samedi 25 avril 2026.

Lieu : CAVL Agora

Adresse : 2 Avenue du Dr Butaud

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bourganeuf

Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers

CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Dans la cadre de sa programmation d’automne, Agora vous propose un atelier de tricot solidaire.
Gratuit   .

CAVL Agora 2 Avenue du Dr Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33  contact@cavl-agora.asso.fr

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English : Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers

L’événement Animation familiale Tricot solidaire et accueil au pied des escaliers Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest

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