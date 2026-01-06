Animation familiale, Visite à la carte du Domaine de Suzac Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation familiale, Visite à la carte du Domaine de Suzac Nouveauté 2026 !

Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:45:00

2026-04-16

Le Domaine de Suzac s’étend entre forêt, plages et pelouses sèches. Venez découvrir ses milieux riches en nature et, laissez- vous guider par le hasard lors de cette animation interactive pour toute la famille.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

The Domaine de Suzac stretches between forest, beach and dry grassland. Come and discover its rich natural environments, and let yourself be guided by chance during this interactive animation for the whole family.

