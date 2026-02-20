Animation famille, À chacun son nid Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Animation famille, À chacun son nid

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Qui niche où ? Les oiseaux ne font pas tous leur nid dans les arbres…le savais-tu ? Au cours de cette animation tu découvriras comment les oiseaux font pour se séduire puis construisent leur nid et élèvent leur petits. C’est le printemps !

Enfants à partir de 7 ans.

Animation payante.

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Who nests where? Not all birds make their nests in trees?did you know that? During this animation you will discover how birds seduce each other, build their nests and raise their young. It’s springtime!

L’événement Animation famille, À chacun son nid Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud