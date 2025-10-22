Animation famille à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq

Animation famille à la ferme Bibane

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Traite des vaches, rando avec les ânes et visite de la ferme (volaille, chevaux, brebis). Découverte des pratiques d’une ferme en agriculture biologique, engagée dans la préservation de races anciennes. .

Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99 bibane64@wanadoo.fr

