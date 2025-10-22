Animation famille à la ferme Bibane Ferme Bibane Méracq
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Traite des vaches, rando avec les ânes et visite de la ferme (volaille, chevaux, brebis). Découverte des pratiques d’une ferme en agriculture biologique, engagée dans la préservation de races anciennes. .
Ferme Bibane 1949 Sansot Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 95 06 99 bibane64@wanadoo.fr
