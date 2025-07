Animation famille A la rescousse du chevalier perdu Châteaudun

Le château vous ouvre ses portes pour vivre une aventure palpitante au coeur de l’Histoire et de la magie ! Participez, en famille, à une aventure pleine de rebondissements où petits et grands mènent l’enquête en parcourant les salles mystérieuses du château de Châteaudun.

Remontez la piste des indices cachés et aidez un malheureux chevalier perdu à déjouer les pièges des magiciennes. Découvrez le château, son exposition « Magies baroques » et les histoires qui les lient dans une exploration ludique et inoubliable ! 9 .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

The château opens its doors to you for a thrilling adventure into the heart of history and magic! Join the whole family on an adventure full of twists and turns, as young and old alike investigate the mysterious rooms of the Château de Châteaudun.

German :

Das Schloss öffnet seine Pforten für ein spannendes Abenteuer im Herzen der Geschichte und der Magie! Nehmen Sie mit Ihrer Familie an einem Abenteuer voller Wendungen teil, bei dem Groß und Klein die Ermittlungen führen, während sie durch die geheimnisvollen Räume des Schlosses von Châteaudun wandern.

Italiano :

Il castello vi apre le porte per un’emozionante avventura nel cuore della storia e della magia! Tutta la famiglia potrà partecipare a un’avventura ricca di colpi di scena, mentre grandi e piccini indagano nelle misteriose stanze del Castello di Châteaudun.

Espanol :

El castillo le abre sus puertas para vivir una emocionante aventura en el corazón de la historia y la magia Toda la familia puede participar en una aventura llena de giros y vueltas, mientras pequeños y mayores investigan las misteriosas estancias del Château de Châteaudun.

