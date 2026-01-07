Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans) La Virgule Morlaix

Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans)

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 11:45:00

Date(s) :

2026-02-04 2026-03-11

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers, dans le cadre chaleureux de la Virgule. L’atelier Animaux rigolos s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans.

Réservation obligatoire .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans)

L’événement Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans) Morlaix a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX