Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans) La Virgule Morlaix
Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans) La Virgule Morlaix mercredi 4 février 2026.
Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans)
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 10:30:00
fin : 2026-02-04 11:45:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-03-11
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers, dans le cadre chaleureux de la Virgule. L’atelier Animaux rigolos s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans.
Réservation obligatoire .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans)
L’événement Animation famille Animaux rigolos (3-5 ans) Morlaix a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX