Animation Famille au Musée Marzelles Création de lanternes dentelle Musée Marzelles Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Création de lanternes dentelle

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite, le musée a pensé et organisé des animations offrant à celles et ceux qui le souhaitent, une découverte de l’exposition sous l’angle de la création.

Pour cette animation, tous les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte pourront créer une lanterne dentelle, et ce, dans la limite des places disponibles.

Le matériel est fourni par le musée.

Une idée lumineuse pour occuper ses vacances !

Pensez à réserver vos places auprès du musée .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Animation Famille au Musée Marzelles Création de lanternes dentelle

Family activities at the Musée Marzelles: Creation of lace lanterns

L’événement Animation Famille au Musée Marzelles Création de lanternes dentelle Marmande a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Val de Garonne