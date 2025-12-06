Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée atelier Prenez la pose Musée Marzelles Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée atelier Prenez la pose

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance au musée Albert Marzelles, une animation familiale est proposée le mercredi 17 décembre à 16 h une lecture contée ouvrira la séance, suivie d’un atelier créatif Prenez la pose , invitant petits et grands à prolonger l’histoire par une activité artistique conviviale.

Enfant à partir de 3 ans accompagné d’un adulte, gratuit, sur réservation. .

Family activities at the Musée Marzelles Storytelling workshop Take the pose

