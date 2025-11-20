Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ? Musée Marzelles Marmande
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée vous invite à partager un moment en famille autour d’une lecture contée suivie d’un atelier monotype.
Activité gratuite, ouverte aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
English : Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?
As part of the Figures d?enfance exhibition, the museum invites you to share a moment with your family at a storytelling reading followed by a monotype workshop.
German : Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?
Im Rahmen der Ausstellung Figures d’enfance lädt das Museum Sie und Ihre Familie zu einer Märchenlesung mit anschließendem Monotypie-Workshop ein.
Italiano :
Nell’ambito della mostra Figures d’enfance, il museo vi invita a condividere un momento con la vostra famiglia durante una lettura di racconti seguita da un laboratorio di monotipia.
Espanol : Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?
En el marco de la exposición Figures d’enfance, el museo le invita a compartir un momento en familia en una lectura de cuentos seguida de un taller de monotipia.
