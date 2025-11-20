Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ? Musée Marzelles Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée vous invite à partager un moment en famille autour d’une lecture contée suivie d’un atelier monotype.

Activité gratuite, ouverte aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?

As part of the Figures d?enfance exhibition, the museum invites you to share a moment with your family at a storytelling reading followed by a monotype workshop.

German : Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?

Im Rahmen der Ausstellung Figures d’enfance lädt das Museum Sie und Ihre Familie zu einer Märchenlesung mit anschließendem Monotypie-Workshop ein.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Figures d’enfance, il museo vi invita a condividere un momento con la vostra famiglia durante una lettura di racconti seguita da un laboratorio di monotipia.

Espanol : Animation Famille au Musée Marzelles Lecture contée et atlier monotype ?

En el marco de la exposición Figures d’enfance, el museo le invita a compartir un momento en familia en una lectura de cuentos seguida de un taller de monotipia.

